CSDD: летально или тяжелыми травмами заканчивается пятая часть ДТП

Он отмечает, что нетрезвые водители не только не способны адекватно оценить ситуацию на дороге и своевременно среагировать, но и бывают безрассудными и угрожают безопасности как собственной, так и окружающих. "Ощущение, что на проселочной дороге, где никто тебя не видит и движение не такое интенсивное, можно ехать, как придет в голову, обманчиво", - подчеркивает глава CSDD.

К сожалению, и в этом году праздники Лиго унесли жизни участников дорожного движения: за четыре дня было проверено почти 24 500 водителей, и хотя в состоянии алкогольного опьянения за руль садилось меньше выпивших, чем в другие годы, погибли двое и пострадали еще 27 человек.

Еще до праздников был задержан водитель в самом тяжелом состоянии опьянения: в праздничный вечер он управлял мотоциклом при концентрации алкоголя в крови в объеме 3,35 промилле.

Начальник управления реагирования Государственной полиции Юрис Янчевскис поясняет: несмотря на то, что число водителей, которые садятся за руль в состоянии сильного опьянения, сокращается, оно все еще чрезвычайно велико, причем не только во время праздников.

"Надо напомнить, что за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность", - напомнил представитель полиции.

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