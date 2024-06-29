CSDD: летально или тяжелыми травмами заканчивается пятая часть ДТП

Летально или тяжелыми травмами заканчивается пятая часть дорожно-транспортных происшествий, свидетельствуют данные ГАО "Дирекция безопасности дорожного движения" (CSDD).
В дирекции отметили, что статистика печальна: сравнение начала лета 2022 и 2023 годов показывает, что в прошлом году резко возросло количество ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения, с погибшими и тяжело пострадавшими.
Высокое место в "черной" статистике занимают дороги местного значения и еще более мелкие дороги за пределами населенных пунктов, где почти каждое десятое происшествие стало следствием управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а летальный исход и тяжелые травмы сопровождают 20% несчастных случаев. Этим летом CSDD обращает внимание на эту проблему в рамках кампании по безопасности дорожного движения Pālis pie stūres nav brālis ("Опьянение за рулем - не брат").
"Опьянение и управление транспортным средством - смертельная комбинация, как бы хорошо ни была известна дорога. Не имеет значения ни то, что нужно проехать "только маленький кусочек по местной сельской дороге", ни средство передвижения - велосипед или какое-либо другое, - поломать себя и свою жизнь можно где угодно и на любом транспортном средстве ", - подчеркивает председатель правления CSDD Айвар Аксенок.
Он отмечает, что нетрезвые водители не только не способны адекватно оценить ситуацию на дороге и своевременно среагировать, но и бывают безрассудными и угрожают безопасности как собственной, так и окружающих. "Ощущение, что на проселочной дороге, где никто тебя не видит и движение не такое интенсивное, можно ехать, как придет в голову, обманчиво", - подчеркивает глава CSDD.
К сожалению, и в этом году праздники Лиго унесли жизни участников дорожного движения: за четыре дня было проверено почти 24 500 водителей, и хотя в состоянии алкогольного опьянения за руль садилось меньше выпивших, чем в другие годы, погибли двое и пострадали еще 27 человек.
Еще до праздников был задержан водитель в самом тяжелом состоянии опьянения: в праздничный вечер он управлял мотоциклом при концентрации алкоголя в крови в объеме 3,35 промилле.
Начальник управления реагирования Государственной полиции Юрис Янчевскис поясняет: несмотря на то, что число водителей, которые садятся за руль в состоянии сильного опьянения, сокращается, оно все еще чрезвычайно велико, причем не только во время праздников.
"Надо напомнить, что за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность", - напомнил представитель полиции.
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