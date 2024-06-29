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Языковые эксперты согласились называть северо-восточную часть Видземе Маленией

rus.tvnet.lv
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Алуксне. Иллюстративное фото
Алуксне. Иллюстративное фото Фото: Bargais/Shutterstock

Языковые эксперты согласились называть северо-восточную часть Видземе Маленией (Malēnija), сообщает агентство LETA.

Комиссия экспертов по латышскому языку Центра государственного языка в этом году рассмотрело предложение относить название "Маления" к северо-восточной части Видземе, где говорят на глубоких латгальских диалектах аугшземниекского наречия.

Маления включает в себя почти весь Алуксненский край (за исключением волости Лиепнас), восточную часть Гулбенского края и северо-восточную часть нынешнего Смилтенского края (бывшую сельскую территорию Апского края).

В ходе рассмотрения этого вопроса комиссия его поддержала.

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