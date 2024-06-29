Полиция во время рейда поймала безответственных родителей: они катали на элекросамокатах детей

В пятницу полиция организовала специальные проверки электросамокатов, во время которых стражи порядка напоминали как о том, что с 1 апреля в дорожном движении разрешено принимать участие только зарегистрированным элекросамокатам с наклеенным государственным регистрационным знаком, а также о том, что езда на электросамокате разрешена только с 14 лет с правами соответствующей категории, в трезвом виде и без пассажиров.

В ходе проверки было проверено несколько десятков ездоков, в поле зрения стражей порядка попали и родители, которые, несмотря на запрет ездить вдвоем, опасно перевозили своих детей на транспортном средстве. В этот раз стражи порядка сделали лишь устные предупреждения, после чего родители оставили прокатные электросамокаты в предусмотренном для этого месте и продолжили путь пешком.

К стражам порядка присоединились представители Bolt, которые призывали не только соблюдать правила дорожного движения и с уважением относиться к другим его участникам, но и напоминали о необходимости отражателей в темное время суток. Новые отражатели получили все проверяемые.