Полиция во время рейда поймала безответственных родителей: они катали на элекросамокатах детей

В пятницу в ходе проведенной стражами порядка проверки в их поле зрения попали едущие на электросамокатах родители с детьми, сообщает Государственная полиция.
В пятницу полиция организовала специальные проверки электросамокатов, во время которых стражи порядка напоминали как о том, что с 1 апреля в дорожном движении разрешено принимать участие только зарегистрированным элекросамокатам с наклеенным государственным регистрационным знаком, а также о том, что езда на электросамокате разрешена только с 14 лет с правами соответствующей категории, в трезвом виде и без пассажиров.
В ходе проверки было проверено несколько десятков ездоков, в поле зрения стражей порядка попали и родители, которые, несмотря на запрет ездить вдвоем, опасно перевозили своих детей на транспортном средстве. В этот раз стражи порядка сделали лишь устные предупреждения, после чего родители оставили прокатные электросамокаты в предусмотренном для этого месте и продолжили путь пешком.
К стражам порядка присоединились представители Bolt, которые призывали не только соблюдать правила дорожного движения и с уважением относиться к другим его участникам, но и напоминали о необходимости отражателей в темное время суток. Новые отражатели получили все проверяемые.
"В летний сезон значительно возрастает число пользователей электросамокатами, поэтому Bolt вводит новые решения, чтобы способствовать безопасному передвижению в городе. Мы выступаем за то, чтобы пользователи наших самокатов соблюдали все необходимые правила движения, поэтому мы ограничиваем доступ к услуге аренды электросамокатов для тех пользователей, которые ездят в состоянии алкогольного опьянения, нарушают возрастные правила или хулиганят", - пояснил старший специалист Bolt по операциям в Латвии Валтс Марга.
Он обещает продолжать активное сотрудничество с Госполицией для обеспечения того, чтобы по улицам перемешались только ответственные водители электросамокатов.
Как уже сообщалось, во время открытия кампании "Самое быстрое, как попасть в больницу", начальник управления реагирования главного управления порядка Государственной полиции Юрис Янчевскис рассказал журналистам, что многие жители используют электросамокаты как инструмент для развлечения, кроме того, возраст среднего нарушителя составляет от 18 до 21 года.
Несмотря на то, что кампания началось весной, когда начинается активный сезон электросамокатов, статистика нарушений свидетельствует, что их используют весь год.
"Очень многие используют электросамокаты как инструмент для развлечения, особенно в случаях, чтобы проверить свои силы, управляя ими после празднований и употребления алкоголя. Последствия этого - больница и травмы" - отметил Янчевскис.
Большая часть аварий - люди падают и сталкиваются с другими участниками движения. Большая часть нарушений связана с пьяной ездой и перевозками пассажиров.
"Оценивая средний психологический портрет, это мужчина в состоянии опьянения в возрасте от 18 до 21 года", - отметил представитель полиции.
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