Рижская дума устроила свалку на Закюсале. Когда ее уберут?

Портал Rus.LSM спросил у мэра Риги Вилниса Кирсиса, когда город уберет стихийную свалку, на что тот ответил: "Если честно, я впервые вижу такую картинку. Мне нужно спросить у коллег. Но это не нормально. Если они сделали работу, то за собой нужно убрать"

Руководитель Департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Рудите Ревелиня так прокомментировала эту ситуацию.

"Я знаю об этом. Мы рассматриваем этот вопрос с управляющими территории, которая необходима для их хранения. Как мы можем их оттуда забрать. Сейчас одна из версий - поскольку с первого марта частью нашего департамента стало агентство Rīgas gaisma, мы можем решить проблему, разместив все это на улице Клейсту. Мы очень надеялись, что нам удастся использовать эти блоки в каком-то другом объекте, но, к сожалению, такой возможности не нашли", - признала Рудите Ревелиня.

О сроках, когда с Закюсалы будут убраны блоки в думе не сказали.

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