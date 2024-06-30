Рижская дума устроила свалку на Закюсале. Когда ее уберут?

В 400 метров от здания Латвийского телевидения на Закюсале Рижская дума устроила свалку. Там лежат гранитные бордюры, которые демонтировали во время реконструкции Островного моста более 10 лет назад. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
Портал Rus.LSM спросил у мэра Риги Вилниса Кирсиса, когда город уберет стихийную свалку, на что тот ответил: "Если честно, я впервые вижу такую картинку. Мне нужно спросить у коллег. Но это не нормально. Если они сделали работу, то за собой нужно убрать"
Руководитель Департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Рудите Ревелиня так прокомментировала эту ситуацию.
"Я знаю об этом. Мы рассматриваем этот вопрос с управляющими территории, которая необходима для их хранения. Как мы можем их оттуда забрать. Сейчас одна из версий - поскольку с первого марта частью нашего департамента стало агентство Rīgas gaisma, мы можем решить проблему, разместив все это на улице Клейсту. Мы очень надеялись, что нам удастся использовать эти блоки в каком-то другом объекте, но, к сожалению, такой возможности не нашли", - признала Рудите Ревелиня.
О сроках, когда с Закюсалы будут убраны блоки в думе не сказали.
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