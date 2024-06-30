В Великобритании надзирательница задержана за секс с заключенным в камере

В социальных сетях опубликовано видео, на котором британский тюремный офицер занимается сексом с заключенным в камере. Официальные лица заявили об аресте надзирательницы, сообщает издание The Guardian.
Полиция заявила, что начала расследование после того, как "получила информацию о видео, предположительно снятом в тюрьме Wandsworth", добавив, что женщина была арестована в тот же день по подозрению в нарушении служебных обязанностей и по-прежнему находится под стражей.
Когда было снято видео, на котором изначально была запечатлена полицейская в форме, неизвестно.
Главный инспектор тюрем Чарли Тейлор заявил, что результаты недавней проверки были "очень тревожными", поскольку в тюремных камерах царил "хаос". Начальник тюрьмы Кэти Прайс подала в отставку на фоне расследования.
"Расследование продолжается. Мы продолжаем поддерживать тесный контакт с Министерством юстиции", - заявили в полиции.
Полиция не предоставила дополнительную информацию о ходе расследования.
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