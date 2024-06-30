29 июня в Таллинне состоялся долгожданный концерт Макса Коржа, который собрал аншлаг на A. Le Coq Arena. Это событие стало настоящим праздником для всех поклонников артиста, объединив тысячи людей из разных стран для незабываемого музыкального вечера, сообщает Rus.Postimees.
Для абонентов
Фото ⟩ "Посвящаю ребятам, которых забрала война": Макс Корж дал грандиозный концерт в Таллинне
В этот летний вечер толпы фанатов стекались к арене задолго до начала концерта. Важно отметить, что фанаты собрались из совершенно разных стран. Макс Корж, чьи песни стали гимнами целого поколения, давно завоевал сердца слушателей своей искренностью и мощной энергетикой. Концерт в Таллинне стал частью его масштабного тура, охватывающего множество городов и стран.
Концерт был полон неожиданностей. Начиная от задержки выступления до предложения руки и сердца. Как оказалось, пара ожидает ребенка.