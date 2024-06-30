Стрельба на свадьбе во Франции: один погибший, пятеро раненых

Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Состояние здоровья некоторых пострадавших оценивается как критическое. Беременная женщина получила легкие травмы и шок, сообщила местная газета Le Republicain Lorrain.

К моменту прибытия экстренных служб стрелявшие уже скрылись.

Около 100 человек праздновали свадьбу в банкетном зале в Тьонвиле, расположенном в регионе Лотарингия недалеко от границы Германии и Люксембурга, когда трое нападавших в масках открыли огонь из двух автоматов и дробовика, сообщает France Info.

Стрелки приехали на внедорожнике около часа ночи в воскресенье, 30 июня, (2 часа по местному времени). Сначала они стреляли в трех человек у зала, где члены турецкой общины праздновали свадьбу.

Затем они, как сообщается, стреляли еще в двух человек у входа в зал, после чего скрылись на своей машине.

Мотив нападения пока неизвестен.

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