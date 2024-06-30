Орбан объявил о создании нового альянса в Европарламенте

В Европейском парламенте создан новый правопопулистский альянс. В блок "Патриоты за Европу" вошли возглавляемая Виктором Орбаном партия ФИДЕС, Австрийская партия свободы (АПС) и чешское движение АНО ("Акция недовольных граждан"), сообщили в воскресенье, 30 июня, в Вене премьер-министр Венгрии и глава АПС Херберт Кикль на совместной пресс-конференции с бывшим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

"Мы берем на себя ответственность за запуск этой новой платформы и новой фракции", - заявил Орбан. Чтобы зарегистрировать свою фракцию в Европарламенте, блоку "Патриоты за Европу" требуется поддержка партий из еще четырех государств Евросоюза: он должен состоять как минимум из 23 представителей из семи стран.

Виктор Орбан выразил надежду на то, что в этот ультраправый альянс вскоре вступят новые члены и что он станет "крупнейшей фракцией правых сил Европы". Основатели нового объединения призвали вступать в него другие европейские партии.

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