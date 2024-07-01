"Я думал, что это случилось только со мной". Мужчины-жертвы изнасилований во время войны в Косове нарушили молчание

Дритон также услышал о законе в новостях и, по его словам, был в таком стрессе при одной мысли о том, что расскажет о своей истории, что едва помнит, что было дальше.

«Мне очень хотелось рассказать об этом кому-нибудь, но я знал, что мне некуда идти, поэтому, когда я наконец это сделал, я почувствовал огромное облегчение», — говорит Дритон.

После окончания войны оба мужчины принимали антидепрессанты и лекарства от тревожности, прописанные врачами, чтобы помочь им справиться с кошмарами, перепадами настроения и учащенным сердцебиением.

Но только после обращения в KRCT они получили психологическую поддержку, которая помогла им разобраться в корне проблемы.

«Они говорили мне, что это не моя вина, — говорит Албан, — потому что я был беззащитным гражданским лицом, а вина лежит на преступниках, которые сделали это со мной».

Вспоминая о долгом периоде молчания, Дритон признается, что давно хотел кому-то открыться, но не знал, куда идти.

«Я все еще чувствую себя искалеченным человеком, — добавляет он, — но после разговора о случившемся я начал справляться с ситуацией немного лучше».

Он часто думает о том, что подобные вещи могут происходить где-то еще, особенно, когда смотрит новости о событиях в Украине, Израиле и Газе.