Историческая дата – 1 июля заключено первое гражданское партнерство в Латвии

Первыми официальными партнерами в Латвии стали Янис и Максим из Риги. Янис работает специалистом по поддержке клиентов в международной компании, Максим - техническим консультантом по информационным технологиям в латвийской компании. Они вместе уже пять с половиной лет, и укрепление отношений - логичный шаг и долгожданный момент.

Янис: "Партнерство показывает, что мы заметны в этой стране – как и любая другая семья. Надо признать, что это очень и очень большой шаг в нашей стране.

Люди много и долго боролись за это. Мы счастливы, что нам предоставили такую ​​возможность и что мы войдем в историю".

Максим: "Это имеет и сентиментальный смысл - официально заявить перед законом, что мы любим друг друга. Осознать, что мы одно целое в глазах государства".

Фото: Jānis Škapars / TVNET GRUPA

Их поздравили и представители движения Dzīvesbiedri, и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, под руководством которой были разработаны поправки о партнерстве.

"Введение партнерства в Латвии - важный шаг на пути к более равноправному, инклюзивному и эмпатичному обществу, где каждый человек чувствует себя ценным и может реализовать свой потенциал как в личной, так и в профессиональной жизни. Введение правового института партнерства - важный сигнал о том, что в Латвии защищают, ценят и признают все семьи.

Это очень важно для людей, которые часто оставались невидимыми для государства не только при решении практических повседневных вопросов, но и в эмоциональном плане. Этот долгожданный момент положительно изменит жизнь многих людей", - сказал руководитель движения Dzīvesbiedri Каспарс Залитис.

Поправки к закону о нотариате являются частью пакета законов, которые предусматривают возможность для двух взрослых людей разного или одного пола зарегистрировать свои отношения у нотариуса. Регистрация партнерства обеспечит правовую, экономическую и социальную защиту людей, состоящих в близких отношениях, так как сведения о партнерстве будут внесены в Регистр физических лиц.

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