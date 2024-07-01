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Аварийная посадка самолета под Марупе: следователи взяли пробу топлива

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Аварийная посадка самолета под Марупе
Аварийная посадка самолета под Марупе Фото: Zane Bitere/LETA

Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов начало расследование авиационного происшествия, которое произошло 19 июня в Марупском крае, примерно в трех милях от аэропорта "Рига", говорится в информации, распространенной бюро.

В бюро заявляют, что под руководством ведущего следователя была создана группа по расследованию вопросов безопасности, в которую входят как следователи бюро, так и эксперты Агентства гражданской авиации (CAA).

В настоящее время проводится расследование по сбору и анализу технической документации воздушного судна, записей данных о траектории полета воздушного судна, необходимых технических и лабораторных исследований, а также допрос лиц, причастных к авиационному происшествию.

В бюро поясняют, что при приземлении, после того как самолет скатился в канаву с водой, была серьезно повреждена передняя часть фюзеляжа самолета. Пилот самолета в результате происшествия не пострадал, а пассажир (парашютист) получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

Получив информацию от диспетчера аэропорта "Рига" о происшествии, на место происшествия выехали следователи бюро. На месте были выяснены обстоятельства авиационного происшествия, допрошены свидетели, осмотрен самолет, взяты пробы топлива и приняты меры по сохранению вещественных доказательств.

После завершения необходимых процедур было принято решение доставить разбившийся самолет в офисный ангар для дальнейших исследований и технической экспертизы. В течение двух дней самолет подняли из канавы и подготовили к транспортировке. Соответственно, самолет был эвакуирован с места происшествия и помещен в служебный ангар для хранения и дальнейшего расследования происшествия.

В среду, 19 июня, легкий самолет гражданской авиации совершил вынужденную посадку на поле в микрорайоне Иманта, поскольку у него закончилось топливо, сообщил журналистам представитель Агентства гражданской авиации (CAA) Айвис Винцевс. 

Директор CAA Марис Городцов сообщил Латвийскому радио, что самолет использовался для прыжков с парашютом в окрестностях Лимбажи, но погода ухудшилась и видимость снизилась настолько, что пилот не видел взлетно-посадочную полосу и землю.

Большинство парашютистов уже выпрыгнули, когда погода начала быстро меняться, но один парашютист решил не прыгать и вернуться в аэропорт.

"В связи с изменением погодных условий было принято решение о посадке на запасном аэродроме. Один из них находился в Цесисе, но из-за погодных условий приземлиться там было невозможно. Поэтому было принято решение лететь в аэропорт "Рига", - сказал Винцевс.

Он также пояснил, что, вероятно, было неправильно рассчитано количество топлива, которое необходимо для полета в аэропорт "Рига".

"К сожалению, учитывая, что от Лимбажи до Риги достаточно большое расстояние, вероятно, по каким-то причинам количество топлива было рассчитано неправильно, поэтому пилот принял решение не продолжать путь до аэропорта "Рига" и посадка состоялась на лугу", - сказал Винцевс.

Ранее сообщалось, что аварийная посадка самолета произошла в Бабитской волости Марупского края, недалеко от Межарес, рядом с поселком Лиепэзерс и дорогой Струпу.

Известно, что пилот - гражданин Латвии, а пострадавший пассажир - гражданин Литвы. Пассажир после происшествия доставлен в медицинское учреждение.

Расследование аварии проведет Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.

Подробнее об инциденте читайте в репортаже TVNET+, который побывал на месте происшествия.

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