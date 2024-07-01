Аварийная посадка самолета под Марупе: следователи взяли пробу топлива

В среду, 19 июня, легкий самолет гражданской авиации совершил вынужденную посадку на поле в микрорайоне Иманта, поскольку у него закончилось топливо, сообщил журналистам представитель Агентства гражданской авиации (CAA) Айвис Винцевс.

Директор CAA Марис Городцов сообщил Латвийскому радио, что самолет использовался для прыжков с парашютом в окрестностях Лимбажи, но погода ухудшилась и видимость снизилась настолько, что пилот не видел взлетно-посадочную полосу и землю.

Большинство парашютистов уже выпрыгнули, когда погода начала быстро меняться, но один парашютист решил не прыгать и вернуться в аэропорт.

"В связи с изменением погодных условий было принято решение о посадке на запасном аэродроме. Один из них находился в Цесисе, но из-за погодных условий приземлиться там было невозможно. Поэтому было принято решение лететь в аэропорт "Рига", - сказал Винцевс.

Он также пояснил, что, вероятно, было неправильно рассчитано количество топлива, которое необходимо для полета в аэропорт "Рига".

"К сожалению, учитывая, что от Лимбажи до Риги достаточно большое расстояние, вероятно, по каким-то причинам количество топлива было рассчитано неправильно, поэтому пилот принял решение не продолжать путь до аэропорта "Рига" и посадка состоялась на лугу", - сказал Винцевс.

Ранее сообщалось, что аварийная посадка самолета произошла в Бабитской волости Марупского края, недалеко от Межарес, рядом с поселком Лиепэзерс и дорогой Струпу.

Известно, что пилот - гражданин Латвии, а пострадавший пассажир - гражданин Литвы. Пассажир после происшествия доставлен в медицинское учреждение.

Расследование аварии проведет Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.

Подробнее об инциденте читайте в репортаже TVNET+, который побывал на месте происшествия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!