Выборы во Франции: ультраправые торжествуют и рассчитывают на абсолютное большинство в Национальном собрании

Противникам «Национального объединения» предстоит решить, кого поддержать во втором туре по всей Франции, чтобы не допустить формирования ультраправого правительства.

По данным опросов, во многих случаях во втором туре «Национальное объединение» будет противостоять наспех сколоченному левому альянсу под названием «Новый народный фронт», который считает, что может даже выиграть выборы.

Но, как считает Брис Тинтюрье из института опросов Ipsos, из-за ожидаемой высокой явки как минимум в 250 избирательных округах может сложиться ситуация, когда во второй тур выйдут представители трех партий.

На предыдущих выборах партии по всему политическому спектру объединялись, чтобы не допустить ультраправых к власти. Непонятно, как ситуация развернется в этот раз и согласится ли представитель одной из партий сняться с гонки, чтобы объединить голоса противников «Национального объединения».

Лидеры «Национального объединения» много лет работали над тем, чтобы избавиться от своего экстремистского имиджа, крепко ассоциировавшегося с партией еще со времен отца ее нынешнего лидера Жана-Мари Ле Пена.

Наряду с политикой предоставления французским гражданам «национального предпочтения» при выборе работы и жилья, партия обещает снизить НДС на энергоносители и разрешить молодым людям до 30 лет не платить подоходный налог. Согласно опросам, экономическая программа «Национального объединения» импонирует французам больше, чем у любой другой партии.