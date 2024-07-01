Результат прилета авиабомбы в одном из районов Херсона, 8 марта 2024 года. Бомба упала во дворе многоэтажного дома. Среди пострадавших оказался семилетний мальчик. Он был госпитализирован с взрывной травмой и контузией. Также на месте взрыва врачи оказали помощь 64-летней женщине, у которой была острая стрессовая реакция. Спасатели вытащили из квартиры на третьем этаже еще двоих пожилых людей и эвакуировали их в безопасное место.

Фото: Частный архив Александра Толконникова.