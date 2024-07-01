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WP: за год самолеты РФ сбросили на Белгородскую область 38 бомб (2)

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Результат прилета авиабомбы в одном из районов Херсона, 8 марта 2024 года. Бомба упала во дворе многоэтажного дома. Среди пострадавших оказался семилетний мальчик. Он был госпитализирован с взрывной травмой и контузией. Также на месте взрыва врачи оказали помощь 64-летней женщине, у которой была острая стрессовая реакция. Спасатели вытащили из квартиры на третьем этаже еще двоих пожилых людей и эвакуировали их в безопасное место.
Результат прилета авиабомбы в одном из районов Херсона, 8 марта 2024 года. Бомба упала во дворе многоэтажного дома. Среди пострадавших оказался семилетний мальчик. Он был госпитализирован с взрывной травмой и контузией. Также на месте взрыва врачи оказали помощь 64-летней женщине, у которой была острая стрессовая реакция. Спасатели вытащили из квартиры на третьем этаже еще двоих пожилых людей и эвакуировали их в безопасное место. Фото: Частный архив Александра Толконникова.

Самолеты армии РФ с апреля прошлого по апрель 2024 года случайно сбросили на Белгородскую область 38 авиабомб, сообщает "Медуза" со ссылкой на The Washington Post.

Американское издание в свою очередь, ссылается на некий документ МЧС Белгорода, полученный от украинской разведки

Согласно информации в документе, четыре снаряда упали на сам город, еще семь - на ближайшие окрестности. Большинство упавших снарядов не разорвались и позднее были обнаружены местными жителями.

Российское издание Astra ведет собственные подсчеты количества бомб, упавших в РФ и на оккупированных Россией территориях Украины. 1 июля СМИ сообщило, что за последние четыре месяца таких инцидентов было было 119.

Российские власти лишь несколько раз подтверждали "нештатный сход боеприпаса" над территорией страны. Обычно это происходило в случае разрушений, которые трудно было бы списать на обстрелы со стороны ВСУ.

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