Самолеты армии РФ с апреля прошлого по апрель 2024 года случайно сбросили на Белгородскую область 38 авиабомб, сообщает "Медуза" со ссылкой на The Washington Post.
Американское издание в свою очередь, ссылается на некий документ МЧС Белгорода, полученный от украинской разведки
Согласно информации в документе, четыре снаряда упали на сам город, еще семь - на ближайшие окрестности. Большинство упавших снарядов не разорвались и позднее были обнаружены местными жителями.
Российское издание Astra ведет собственные подсчеты количества бомб, упавших в РФ и на оккупированных Россией территориях Украины. 1 июля СМИ сообщило, что за последние четыре месяца таких инцидентов было было 119.
Российские власти лишь несколько раз подтверждали "нештатный сход боеприпаса" над территорией страны. Обычно это происходило в случае разрушений, которые трудно было бы списать на обстрелы со стороны ВСУ.
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