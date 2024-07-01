В Валмиере за групповое ограбление задержаны двое мужчин

В пятницу в 16:17 сотрудникам полиции поступил вызов на улицу Стразду в Валмиере, где с применением насилия ограбили мужчину.

На месте происшествия выяснилось, что потерпевший шел по улице Стразду, где к нему подошли двое неизвестных и начали разговаривать, а через некоторое время напали на него. Нападавшие отобрали у него деньги и мобильный телефон.

По данному инциденту было немедленно возбуждено уголовное дело, двое мужчин были арестованы.

Задержанные мужчины - 1989 и 1974 г. рожд. Оба уже попадали в поле зрения полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и полицейским надзором на срок до трех лет.

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