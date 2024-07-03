Шым из "Касты" об отмене в РФ: "Cтолкнулись с запретом на нашу профессию"

Напомним, 24 августа группа "Каста" выступит на концертной площадке Wondersala в рамках фестиваля Ready Fest. Билеты можно приобрести здесь.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Шым покинул Россию одним из первых в группе. Сейчас он живет в Португалии. Ему там нравится климат и люди. "Я здесь себя чувствую хорошо", - признается рэпер. "К счастью, самое главное - это есть в моей жизни работа, моя группа. Мы продолжаем выступать. Это огромная радость".

Следом за Шымом уехали и другие участники. Он объяснил, что в коллективе у каждого есть своя роль. Он в своем роде "старший по теме":

"Внутри группы тот двигатель песен с социально тематикой - это мое. Как так получилось? Наверное, потому что я вырос на русском роке. Для меня очевидно, что музыка может говорить об острых вопросах общества. Более того, она должна эта делать".