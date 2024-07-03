Шым из "Касты" об отмене в РФ: "Cтолкнулись с запретом на нашу профессию"

45-летний российский рэпер и участник группы "Каста" Шым (наст. имя - Михаил Епифанов) в последнем интервью на YouTube-канале "Колезев" рассказал об отъезде коллектива из России и нынешней жизни в Португалии.
Напомним, 24 августа группа "Каста" выступит на концертной площадке Wondersala в рамках фестиваля Ready Fest. Билеты можно приобрести здесь.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Шым покинул Россию одним из первых в группе. Сейчас он живет в Португалии. Ему там нравится климат и люди. "Я здесь себя чувствую хорошо", - признается рэпер. "К счастью, самое главное - это есть в моей жизни работа, моя группа. Мы продолжаем выступать. Это огромная радость".
Следом за Шымом уехали и другие участники. Он объяснил, что в коллективе у каждого есть своя роль. Он в своем роде "старший по теме":
"Внутри группы тот двигатель песен с социально тематикой - это мое. Как так получилось? Наверное, потому что я вырос на русском роке. Для меня очевидно, что музыка может говорить об острых вопросах общества. Более того, она должна эта делать".
"Для группы было неожиданностью начало войны. Неожиданностью - запрет на наши выступления. То есть мы фактически столкнулись с запретом на нашу профессию. Наши концерты отменялись звонками из администрации города, звонками из ФСБ. Это была массовая практика", - вспоминает артист.
Шым подчеркивает, что после 24 февраля 2022 года, когда они сделали антивоенные посты их начали массового отменять: "Я к этой ситуации в некотором смысле был готов. Я предполагал, что так может получиться".
Он уехал, потому что у него есть финансовые обязательства и ему было необходимо зарабатывать. Шым уехал в Португалию, где у в 2018 году он открыл бар. С 2014 года рэпер понимал, что Путин способен на какую-то "глобальную мерзость".
Сейчас все участники группы проживают вне РФ. Они пересобрали группу и активно выступают. Шым заметил, что у них 1,5 концерта в неделю. Это почти столько же, сколько было в РФ: "Мы собираем сейчас залы в среднем больше, чем в России".
О других участниках фестиваля Ready Fest можно узнать на сайте Wondersala.
Видео: Интервью с Шымом
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