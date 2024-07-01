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Украинские власти задержали группу заговорщиков. Они планировали создать временное правительство

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Украинские правоохранители
Украинские правоохранители Фото: SIPA/Scanpix

Украинские власти задержали группу заговорщиков, планировавших провокации и захват парламента, сообщили в понедельник, 1 июля, Служба безопасности Украины и Прокуратура.

Заговорщики планировали провокации в Киеве в воскресенье, 30 июня, когда в Украине отмечался День Конституции. Они планировали под видом мирной демонстрации занять здание парламента и создать временное правительство.

Расследование продолжается в отношении четырех человек, двое из которых находятся под стражей. В ходе рейдов было конфисковано оружие и боеприпасы.

​В случае признания виновными подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование проводят власти Иванофранковска на западе Украины.

В Киеве вокруг правительственных зданий создана зона безопасности, куда ограничен доступ и право на проведение демонстраций.

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