Заговорщики планировали провокации в Киеве в воскресенье, 30 июня, когда в Украине отмечался День Конституции. Они планировали под видом мирной демонстрации занять здание парламента и создать временное правительство.

Расследование продолжается в отношении четырех человек, двое из которых находятся под стражей. В ходе рейдов было конфисковано оружие и боеприпасы.

​В случае признания виновными подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование проводят власти Иванофранковска на западе Украины.

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції



➡️ https://t.co/9ilGVrt4r1 pic.twitter.com/tsQLLyxw36 — СБ України (@ServiceSsu) July 1, 2024

В Киеве вокруг правительственных зданий создана зона безопасности, куда ограничен доступ и право на проведение демонстраций.

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