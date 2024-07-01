В квартире в Екабпилсе обнаружены два трупа. Подозреваемый выбросился с четвертого этажа

В воскресенье, 30 июня, сотрудники Государственной полиции обнаружили в квартире в Екабпилсе останки двух человек на стадии разложения с признаками насильственной смерти, сообщили представители Госполиции.
Погибшие родились в 1951 и 1961 годах.
В квартире также был обнаружен мужчина 1980 года рождения, который, увидев сотрудников правоохранительных органов? бросился бежать. Мужчина выпрыгнул с балкона четвертого этажа и от полученных травм скончался.
В настоящее время полиция разъясняет обстоятельства происшествия и воздерживается от дальнейших комментариев.
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