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В квартире в Екабпилсе обнаружены два трупа. Подозреваемый выбросился с четвертого этажа

rus.tvnet.lv
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: ANDRANIK HAKOBYAN/Shutterstock

В воскресенье, 30 июня, сотрудники Государственной полиции обнаружили в квартире в Екабпилсе останки двух человек на стадии разложения с признаками насильственной смерти, сообщили представители Госполиции.

Погибшие родились в 1951 и 1961 годах.

В квартире также был обнаружен мужчина 1980 года рождения, который, увидев сотрудников правоохранительных органов? бросился бежать. Мужчина выпрыгнул с балкона четвертого этажа и от полученных травм скончался.

В настоящее время полиция разъясняет обстоятельства происшествия и воздерживается от дальнейших комментариев.

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