Владимир Зеленский: "У нас с Западом разные представления о победе"

Такое прекращение огня предоставит России передышку в войне для восстановления и расширения своих сил и дальнейшей мобилизации оборонно-промышленной базы для неминуемой будущей агрессии, отмечает ISW.

Чем отличается видение победы Украины на Западе и в Украине

Колумнист Philadelphia Inquirer Труди Рубин спросила Зеленского, действительно ли, по его мнению, президент США Джо Байден верит в победу Украины.

Украинский лидер ответил, что он в этом уверен, но добавил, что в Украине и на Западе победу понимают по-разному.

«Для Запада главная победа — не дать оккупировать Украину, поставить Путина на место», — пояснил Зеленский.

По его мнению, Запад боится настаивать на полной победе Украины и способствовать ей из опасений по поводу стабильности в России в случае ее поражения.

«Все боятся, что будет с Россией без Путина. Все боятся, может ли она остаться такой, какая она есть, а не стать еще хуже», — пояснил президент и подчеркнул, что не разделяет такие опасения Запада.

«Мы благодарны за то, что не дали оккупировать нас, но сатисфакция нужна, нужна справедливость и, безусловно, одна из важных частей. Как мы должны смотреть в глаза всем этим людям, кто потерял близких, если мы не получим эту сатисфакцию?» — заявил Зеленский.