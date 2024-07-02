Удачная атака украинцев под Новомихайловкой: транспорт противника уничтожен вместе с экипажем

Пресс-служба 79-й десантной бригады ВСУ в Facebook опубликовала видео, на котором видно удачное уничтожение российских оккупантов. В сообщении говорится, что украинским солдатам помогали дроны, противотанковые пехотинцы и саперы, которые разместили мины именно там, где было нужно.

🦾🦾🦾Видео 79-й ОДШБр разбирают на запчасти колонну российской техники под Новомихайловкой



Итог минус 7 БМП с пехотой. pic.twitter.com/snokLxVsZO — Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) June 30, 2024

"Некоторые россияне оказались удивительно стойкими и сумели скрыться в одном из домов. Однако поддерживающая нас украинская авиация не дала противнику такой возможности. Они попали точно в цель!" - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате этой атаки было уничтожено семь боевых машин пехоты противника со всем экипажем.

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