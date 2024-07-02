В Киеве после покушения умер казахстанский оппозиционный журналист Айдос Садыков

«Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 03:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров», — написала Садыкова.

18 июня на журналиста было совершено покушение в Шевченковском районе Киева, когда Садыков вместе с женой находился в машине. Неизвестный несколько раз выстрелил в журналиста.

Садыков получил «проникающее ранение в мозг» и был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Он находился в реанимации 13 дней. Супруга активиста не пострадала.

Генпрокуратура Украины сообщала, что в покушении на журналиста подозревают двух граждан Казахстана, которые приехали в Киев из Польши. Один из них сам сдался украинской полиции.

Садыков с женой жили в Киеве в статусе беженцев с 2014 года. У себя на родине журналист подвергался уголовному преследованию — как он заявлял, политически мотивированному.

В телеграм-канале «Басе» и одноимённом YouTube-канале журналиста публиковались материалы с критикой властей Казахстана, которых журналист обвинял в «работе на Россию».

Президента Казахстана он в одном из роликов назвал «марионеткой российских агентов влияния».

Осенью прошлого года Садыков и его супруга были объявлены в Казахстане в розыск по обвинению в разжигании розни.

Генпрокуратура Казахстана после покушения сообщала, что идут поиски второго подозреваемого — поручение начать их дал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Садыкова писала, что один из подозреваемых — сотрудник полиции, а в МВД Казахстана уточняли, что этот человек был уволен из органов внутренних дел еще в январе 2019 года.