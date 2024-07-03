Теперь, когда в 27 странах ЕС были избраны 720 депутатов нового Европарламента, всё внимание переключается на формирование руководства учреждений, которые будут направлять работу Евросоюза и определять его стратегические приоритеты в течение ближайших пяти лет. Этот процесс займет некоторое время. Но уже к концу года он должен быть завершён – после преодоления предсказуемых трудностей и торга в парламенте.

Если говорить в целом, сдвиг политического баланса в Европарламенте оказался не столь драматичным, как ожидали многие комментаторы. Доля мест, которые занимают традиционные правоцентристские, левоцентристские и либеральные партии, снизилась всего лишь с 59% до 56%. А драматическое развитие событий наблюдалось только в некоторых странах, и прежде всего во Франции, где партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" разгромила партию "Возрождение" президента Эммануэля Макрона. Хотя этот результат не окажет мгновенного влияния на процесс назначения кадров в учреждения ЕС, радикальные политические изменения в стране, которая является одним из ключевых членов союза, безусловно, могут со временем привести к серьёзным последствиям.

Если оглянуться на последние пять лет, справедливо будет отметить, что ЕС превзошёл ожидания. Да, он, может быть, не превратился в ту геополитическую силу, о которой неоднократно рассуждала в своих выступлениях президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако он доказал свою эффективность в антикризисном управлении во время следовавших один за другим кризисов с так называемыми "чёрными лебедями" – от пандемии Covid-19 до нападения России на Украину.