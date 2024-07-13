Видео Парковки остались грязными: как проходит уборка улиц в столице?

Марек, увидев на обочине предупреждение о том, что улицу скоро будут чистить, переставил машину в другое место.

Однако он заметил, что не все водители выполнили это требование, несмотря на угрозу эвакуации транспортных средств.

Марек надеялся, что машины, которые не были убраны, будут оштрафованы, а улица наконец будет чистая. Однако вместо штрафа было выписано лишь предупреждение.

Ночью Марек слышал, что идет уборка, но утром заметил, что места, где машины не были убраны, по-прежнему грязные.

Член правления организации "Город для людей" Карлис Крекис, отметил, что уборка улиц в столице проводится только раз в году. По его мнению, это слишком мало.

Он также считает, что о таком виде работ необходимо предупреждать водителей гораздо раньше, а не за пару дней.

Карлис Крекис также рассказал, что в Елгаве есть определенная дата в году, когда проводится уборка улиц и жители могут вовремя подготовиться к ней.

Рижская дума подтвердила, что уборка обочин дорог проводится раз в год. Однако в тех местах, где машины не оставляют, уборка проводится три-пять раз в неделю. На данный момент менять процедуру не планируется.

Лелде Рудзика пояснила, что рассматривается возможность введения определенного дня, когда можно было бы проводить уборку, но, учитывая, что Рига намного больше, чем, например, Елгава, на данный момент есть только определенные улицы, на которых назначена точная дата проведения таких работ.

Она также отметила, что места стоянки автомобилей потом убираются вручную.

Целью не является наказание водителей, поэтому транспортные средства принудительно перемещаются нечасто.

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