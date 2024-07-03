Эстонский командир открыл, сколько страна сможет противостоять вторжению России

Страна НАТО, имеющая сухопутную границу с Россией, "может сопротивляться вторжению в течение двух недель", заявил полковник Тикерпуу испанскому изданию El País.

Он отмечает, что этого будет "достаточно, чтобы прибыло подкрепление союзников".

Эстония, население которой составляет 1,4 миллиона человек, заявляет, что в 2024 году ее расходы на оборону достигнут более 3% валового внутреннего продукта (ВВП), что намного выше, чем в большинстве стран НАТО.

В пересчете на ВВП, Эстония предоставила Украине больше военной помощи, чем любая другая страна.

Испанское издание сообщает, что американские, британские и французские солдаты часто посещают тренировочную базу, расположенную примерно в десяти километрах от границы с Россией, что является признаком того, что НАТО активизирует свое присутствие в регионе.

В интервью эстонскому телеканалу ERR в феврале этого года Тикерпуу заявил, что "ничего нельзя исключать", когда речь идет о подготовке возможной российской атаки.

Война в Украине предоставила Эстонии некоторую предварительную информацию, которая поможет ей расставить приоритеты в своих силах, сообщил изданию Тикерпуу.

Дроны и артиллерия будут играть ключевую роль в любом конфликте, заявил эстонский полковник, отметив, что Россия по-прежнему предпочитает массовые атаки высокоточному оружию.

Несмотря на увеличение военных расходов, вооруженные силы Эстонии ограничены: в ее армии нет основных боевых танков, а на единственной действующей авиабазе под Таллинном нет истребителей.

2022 Министерство обороны Эстонии объявило о закупке шести ракетных комплексов многоразового использования HIMARS американского производства, которые будут поставлены в этом году.

Согласно недавнему отчету эстонских спецслужб, Россия планирует в ближайшие годы разместить на границе почти 40 000 солдат, сообщает El País.

Это значительно больше, чем действующая армия Эстонии, насчитывающая 4200 солдат, хотя Эстония имеет почти 40 000 подготовленных резервистов благодаря политике призыва.

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