"Нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь". Как прошли переговоры Орбана и Зеленского в Киеве

Москва декларирует готовность к прекращению огня и началу переговоров, но только после того, как Киев выполнит множество условий: выведет войска из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, откажется от планов вступить в НАТО и т. п.

Само по себе прекращение огня, по мнению многих западных комментаторов, лишь позволит Москве накопить силы перед следующим наступлением.

Но Орбан не настаивал на своей инициативе и воспринял украинские аргументы, отмечает «Украинская правда».

«Я очень благодарен президенту за его откровенное мнение по этому вопросу», — заявил он, пообещав передать позицию Зеленского другим лидерам Евросоюза.

Это была первая с начала полномасштабного российского вторжения поездка в Киев венгерского премьера, которого считают главным союзником Москвы в Евросоюзе. Он не приезжал в Украину почти 10 лет.

Предыдущая короткая встреча Орбана и Зеленского на полях саммита в Брюсселе в конце июня, судя по фото и видео, была если не конфликтной, то как минимум эмоциональной. Именно Венгрия ранее наложила вето на предоставление Киеву возможности использовать доходы от замороженных российских активов и угрожала заблокировать также начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Орбан и Зеленский в Брюсселе Фото: AFP

Вместе с Москвой, против помощи Киеву