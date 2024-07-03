Звучит подозрительно? Брось трубку! Началась кампания против телефонных мошенников

Согласно данным FNA, за первые пять месяцев этого года было зарегистрировано 4195 случаев мошенничества, причем большинство из них - 2448 - приходится именно на телефонное мошенничество. Ежемесячное количество случаев удавшегося телефонного мошенничества может варьироваться от 300 до 500.

Например, в мае этого года было зарегистрировано 344 случая, в результате которых преступники похитили 647 874 евро. В целом за пять месяцев этого года телефонным мошенникам удалось выманить у жителей Латвии почти 5,2 миллиона евро, что почти столько же, сколько за весь 2023 год, когда общая похищенная сумма составила 5,8 миллиона евро.

К сожалению, телефонные мошенники часто выбирают для вымогательства денег людей старше 60 лет. Именно поэтому организаторы кампании - Mastercard совместно с FNA и латвийскими банками - обратятся к пожилым людям и их родственникам, информируя о том, как распознать телефонных мошенников, и призывая немедленно прекратить любой подозрительный разговор.