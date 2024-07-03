Звучит подозрительно? Брось трубку! Началась кампания против телефонных мошенников

Чтобы привлечь внимание общественности к растущему риску телефонного мошенничества, Mastercard в сотрудничестве с Латвийской финансовой ассоциацией (FNA) в течение июля проводит информационную кампанию Viedpircējs (cмарт-покупатель) "Брось трубку!". Цель кампании - помочь людям, особенно пожилым, вооружиться знаниями и сохранить уверенностью в себе, чтобы не попасть в ловушку телефонных мошенников.
Согласно данным FNA, за первые пять месяцев этого года было зарегистрировано 4195 случаев мошенничества, причем большинство из них - 2448 - приходится именно на телефонное мошенничество. Ежемесячное количество случаев удавшегося телефонного мошенничества может варьироваться от 300 до 500.
Например, в мае этого года было зарегистрировано 344 случая, в результате которых преступники похитили 647 874 евро. В целом за пять месяцев этого года телефонным мошенникам удалось выманить у жителей Латвии почти 5,2 миллиона евро, что почти столько же, сколько за весь 2023 год, когда общая похищенная сумма составила 5,8 миллиона евро.
К сожалению, телефонные мошенники часто выбирают для вымогательства денег людей старше 60 лет. Именно поэтому организаторы кампании - Mastercard совместно с FNA и латвийскими банками - обратятся к пожилым людям и их родственникам, информируя о том, как распознать телефонных мошенников, и призывая немедленно прекратить любой подозрительный разговор.
"Времена, когда пожилые люди ходили на почту или просили внуков помочь оплатить счета через Интернет, постепенно уходят в прошлое. Образ жизни смарт-покупателя все больше входит в повседневную жизнь людей старшего поколения. Они хорошо разбираются в карточных платежах и интересуются онлайн-покупками. Это удобно и надежно, но требует ответственного подхода, поскольку необходимо всегда помнить о правилах цифровой безопасности", - говорит советник Латвийской финансовой ассоциации Арманд Онзулс.
Терезия Мацкаре, руководитель Альянса рижских активных сениоров (RASA), также подчеркивает актуальность этой темы: "Вопросы финансовой грамотности должны обсуждаться так же, как и принципы здорового образа жизни - снова и снова. Как мы с детства знаем, что нельзя пускать незнакомых людей в дом, так сегодня мы должны проявлять такую же осторожность и никогда не сообщать по телефону свои банковские данные. Любой подозрительный звонок - это тот случай, когда можно позволить себе не быть вежливым и без промедления бросить трубку".
Начало кампании "Брось трубку!" ознаменовало мероприятие, в котором приняли участие члены общества RASA. У сениоров была возможность встретиться с экспертами FNA и Государственной полиции. Солвита Слядзе, замначальника 2-го отдела киберпреступлений Госполиции, предоставила информацию о том, как защитить себя от телефонных мошенников. Вестниками кампании, приняв участие в серии видеороликов о наиболее типичных действиях телефонных мошенников, стали актриса Ольга Дреге и режиссер и актер Валдис Луриньш.
В эти выходные гостей фестиваля LAMPA ждут в палатке Viedpircējs, приглашая проверить свои знания и готовность дать отпор телефонным мошенникам.
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