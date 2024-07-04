1 июля в Латвии окончательно вступило в силу регулирование о партнерстве, которое предусматривает введение нового правового института - партнерства. В его рамках все пары, в том числе однополые, смогут в будущем зарегистрировать свои отношения. СМИ сообщили, что первая пара воспользовалась этой возможностью сразу после полуночи, и социальные сети взорвались.

Вокруг было много ненавистнических высказываний и отсутствия интеллекта, но один из самых сильных постов был сделан в социальной сети X в аккаунте @Berni_vispirms, которым управляет Алина Озолиня.

В посте говорилось следующее: "Я чувствую себя ограбленной введением этого брачного продукта. @ineselibina, какая государственная выгода в том, что такой союз мужской пары получает привилегии потенциально полноценного (👶) брака? Более того, в партнерстве пара не обещает верность и не исключает других интимных партнеров".

Поскольку я сам женат и не только участвовал в немалом количестве свадеб, но и был свидетелем на трех из них, могу с некоторой уверенностью сказать, что гетеросексуальные пары в большинстве случаев тоже не обещают верность. Это больше зависит от энтузиазма сотрудника загса. Редко когда можно пережить этот пафос в церквях "пока смерть не разлучит нас".

Но на этот раз давайте поговорим о классическом браке между мужчиной и женщиной и сожительстве между традиционными парами. Ведь именно этот священный и стабильный институт сейчас безумно подрывается. И это то, что ничего не крадет у Алины Озолини.

Итак - в 2023 году в Латвии было заключено 10 549 традиционных браков. Но 5312 традиционных браков были расторгнуты. Это больше половины. Глядя на статистику за последние десятилетия, можно увидеть, что пропорция во многом очень похожа на эту. За исключением, например, 2011 года, когда было заключено 10 760 традиционных браков и расторгнуто 8302.

Количество разводов в традиционных браках прекрасно подчеркивает другое: наиболее распространенным типом традиционной семьи в Латвии является семья матери-одиночки.