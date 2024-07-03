Видео В Резекне во время преследования разбился автомобиль полиции

Сотрудники полиции во время выполнения должностных обязанностей установили, что у транспортного средства, участвующего в автомобильном движении, нет ОСТА и техосмотра, и начали преследование.

В ходе этого преследуемый автомобиль совершил левый маневр, в результате чего произошло столкновение со служебным автомобилем Госполиции. Пострадавших в ДТП нет.

По данному инциденту возбужден процесс об административном правонарушении. Госполиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Во вторник в Латвии зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали 15 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших были пять велосипедистов, один водитель электроскутера и один пешеход.

За вождение в нетрезвом виде задержаны четыре водителя, при этом все находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому привлечены к уголовной ответственности в виде конфискации автомобиля или взыскания его стоимости.

За превышение скорости во вторник составлен 191 протокол, один водитель оштрафован за агрессивное вождение, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения полиция во вторник составила 452 протокола.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!