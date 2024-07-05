Латвийский пожарный поймал падающую с четвертого этажа женщину

- Сосед был дома, сразу меня впустил, помог открыть окно. Там были старые окна, все стекла дребезжали. Мы старались открыть окна тихо, чтобы она не услышала.

Я высунул голову из окна, посмотрел вверх и увидел, что она уже сменила позу. Раньше она сидела на подоконнике лицом к нам. Потом она повернулась в другую сторону... - как бы для того, чтобы не смотреть, куда она падает.