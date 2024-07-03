В ближайшие годы в Латвии разместят 5000 военнослужащих НАТО

Командующий многонациональной бригадой НАТО в Латвии полковник Седрик Аспиро отметил, что сегодняшняя церемония стала результатом подготовки на протяжении двух лет. "У нас здесь очень профессиональные солдаты, которые экипированы всем необходимым, и это очень четкий сигнал. Для меня большая честь быть здесь в этот важный день", - подчеркнул Аспиро.

Сегодняшняя церемония начнет один из этапов увеличения боевой группы. В ближайшие месяцы Латвия и союзники по НАТО предпримут следующие шаги по преобразованию боевой группы в боеспособную бригаду.

На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Латвия и Канада подписали декларацию об укреплении и дальнейшем развитии боевой группы усиленного присутствия в Латвии, а в июле прошлого года перед саммитом НАТО в Вильнюсе министры обороны Латвии и Канады подписали на военной базе в Адажи дорожную карту, в которой обозначали дальнейшие шаги по преобразованию боевой группы в бригаду.

Руководить формированием бригады, прибытием и интеграцией в нее других боевых групп будет полковник Седрик Аспиро.

В настоящее время в боевой группе расширенного присутствия НАТО под руководством Канады в порядке ротации служат около 1900 военнослужащих из Албании, Канады, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии. Дания и Швеция также войдут в состав новой многонациональной бригады НАТО в Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!