В Стенде неизвестные вырубили деревья. Полиция ищет очевидцев

В прошлом году Государственная полиция получила заявления, что в Стенде Талсинского края, на муниципальной собственности Sudrabiņi, которая находится рядом с бывшей Стендской нефтебазой и недалеко от городского управления Стенде, была совершена незаконная вырубка деревьев, в результате чего был нанесен материальный ущерб в размере 28 000 евро.

Скорее всего, деревья были вырублены в первой половине 2021 года, но констатировано это было значительно позже. Госполиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс, и информация, предоставленная жителями, пригодилась бы, пояснила Шершнева.

Госполиция призывает отозваться очевидцев произошедшего или людей, которые могут предоставить ценную для расследования информацию, позвонив по номеру 110.

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