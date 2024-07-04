Видео Пьяный и агрессивный пловец угрожал полиции: подробности инцидента на Кишэзерсе

Очевидцы сообщили спасателям о пловце, который рано утром спрыгнул с пирса и исчез под водой на озере Кишэзерс.

На место прибыли экстренные службы. Когда лодка приблизилась к месту, где был замечен пловец, спасатель наткнулся на мужчину, который барахтался в воде.

По мере приближения к берегу мужчина становился все более агрессивным и уверенным в себе.

"В тот момент, когда муниципальный полицейский попросил мужчину предъявить документ, удостоверяющий личность, или сообщить свои личные данные, тот начал вести себя нагло, угрожал, не реагировал на требования полицейского и воспринял все это как авантюру, не понимая опасность своего поведения", - рассказали в полиции.

Мужчина стоял на своем и брасал фразы о том, что в трезвом виде он не может переплыть озеро, но когда он пьян, у него достаточно сил и он может делать со своей жизнью все, что захочет.

Компания, которая была с пловцом, успокаивала своего друга, просила подписать бумаги экстренных служб и пыталась его успокоить.

"Принимая во внимание поведение и отношение мужчины, принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение общественного порядка, нарушение общепринятых норм поведения, нарушение спокойствия лиц, работы учреждения либо создание опасности для своей жизни или жизни других, за что нарушителю могут вынести предупреждение или штраф до 500 евро", - отметили в полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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