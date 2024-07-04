Всего через несколько часов после покупки Cybertruck у автомобиля отказали тормоза

Водитель Cybertruck Брюс сообщил, что авария произошла 27 апреля. Мужчина отметил, что только получил новый автомобиль.

По его словам, он нажал на педаль газа по просьбе своей дочери, но когда он нажал на тормоз, ничего не произошло.

"Я нажал на тормоз, но машина не остановилась", - сказал Брюс.

По словам мужчины, он собирался повернуть, но "задние колеса заблокировались". Брюс утверждает, что его автомобиль проехал несколько метров и въехал во двор соседа. Затем Cybetruck врезался в одну из машин соседа, а та уже врезалась в другой автомобиль.

Согласно отчету полиции, Cybertruck и один из автомобилей соседа получили повреждения, из-за которых оба автомобиля на некоторое время станут неработоспособными. Еще один автомобиль получил "умеренные повреждения".

Мужчина сказал, что в аварии никто не пострадал, но при этом отметил, что при срабатывании подушек безопасности взорвался предохранитель, поэтому Cybertruck не может ездить.

Брюс отметил, что автосервис, рекомендованный Tesla, оценил ремонт в сумму от 16 000 до 30 000 долларов.

Мужчина заплатил около 109 000 долларов за новый Cybertruck, он сказал, что сейчас работает со своей страховой компанией, чтобы выяснить, что будет дальше.

В компании Tesla указали, что педаль газа может отключиться из-за рельефа местности и что проблема с торможением изучается.

Мужчина заявил, что Tesla "должна взять на себя ответственность" за инцидент, и сказал, что он по-прежнему вносит ежемесячные платежи за машину, которой не пользуется.

Брюс признал, что ни один другой владелец Tesla не связывался с ним по поводу подобного опыта, но его проблема, возможно, не является единичным случаем.

Автомобили Tesla Cybertruck отзывались в США четыре раза с момента их поступления в продажу 30 ноября.

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