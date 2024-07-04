Удалось ли Ринкевичу отдалиться от "Нового Единства"? Политолог о первом годе президентства

Президенту Эдгару Ринкевичу удалось дистанцироваться от "Нового Единства" и провести границы, сказала политолог Рижского университета им. Страдиня Лелде Метла-Розентале, комментируя первый год президентства Эдгара Ринкевича.
На вопрос, перестал ли Ринкевич считаться бывшим политиком "Нового Единства" политолог подчеркнула, что те, кто голосует за "Новое Единство", по-прежнему ассоциируют президента с этой партией, поскольку это одно из доказательств силы партии, что кандидат, выдвинутый "Новым Единством", занимает этот пост.
По ее мнению, совершенно логично, что электорат "Нового Единства" высоко ценит Ринкевича, но работу президента также высоко ценит электорат "Объединенного списка" и Национального объединения.
Это показывает, что в данном случае нет никакой связи между предыдущей партийной принадлежностью президента и отношением людей к нему как к президенту, признала политолог.
Она считает, что Ринкевичу удалось дистанцироваться от "Нового Единства" и провести границы. Она добавила, что у каждого человека есть политические убеждения. Президент неоднократно заявлял, что он центристски ориентирован, поэтому у любого оппонента нет оснований ожидать, что президент Латвии начнет критиковать центристские идеи и станет резко левым в своих взглядах.
Лелде Метла-Розентале также подчеркнула, что хотя иногда хочется спросить президента о временах, когда он еще был в партии, например, о скандале с "спецрейсами" бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша, предполагаемых зарплатах в конверте в офисе "Нового Единства", но если Ринкевич начнет это делать, то неизбежно создаст связь между собой и определенной политической силой, оставаясь "президентом "Нового Единства".
31 мая прошлого года Сейм избрал Ринкевича президентом. Накануне появилась информация о встрече "Нового Единства" с партиями "Прогрессивных" и Союза зеленых и крестьян, которые позже вошли в коалицию и правительство премьер-министра Эвики Силини.
Отвечая на вопрос, не бросает ли тень на его сегодняшнюю деятельность процесс, в ходе которого "Новое Единство" добилась поддержки Ринкевича в Сейме, политолог отметила, что это скорее история о том, что было бы, если бы партия не совершила этот маневр, каким был бы избранный президент и было ли бы удовлетворение населения столь же высоким.
Лелде Метла-Розентале подчеркнула, что в результате действий "Нового Единства" общество получило, пожалуй, лучшего на данный момент президента, учитывая геополитическую ситуацию и вес Ринкевича на международном уровне.
"Я не понимаю, зачем нам особенно оглядываться назад и анализировать. Это было бы из серии - лучше плохой президент, но выбранный в результате правильного процесса. Возможно, действия "Нового Единства" были оправданы.
У нас есть президент, которым мы можем гордиться и не стыдиться, чего нельзя сказать о некоторых других президентах. Мы помним, что были ситуации, когда нам было стыдно за нашего президента, и это не способствует уверенности нации в себе.
Я бы не хотела менять президента на другого только для того, чтобы процесс был другим. Именно политический торг привел к тому, что у нас появился хороший президент", - сказала политолог.
Лишь пара президентов Латвии имели предыдущий политический опыт. На вопрос, не устали ли население от "неполитических" президентов, политолог отметил, что Латвия не является президентской страной и в законодательстве подробно не описаны обширные функции президента.
Это означает, что многое зависит от того, насколько хорошо президент понимает политические события и насколько хорошо он может участвовать в них, исходя из предыдущего опыта.
Если кандидат в президенты вступит в должность с предварительным опытом, он сможет наполнить эти относительно неопределенные президентские функции качественным содержанием. С другой стороны, если президент займет эту позицию без знаний и качественного понимания политических процессов, то результат будет скудным и небольшим, за которым последует разочарование общества, подчеркнула она.
По мнению Метлы-Розентале, Ринкевичу удалось наполнить свое президентство содержательным содержанием.
На следующей неделе, в понедельник, 8 июля, исполнится год, как Эдгар Ринкевич стал президентом.
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