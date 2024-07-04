Удалось ли Ринкевичу отдалиться от "Нового Единства"? Политолог о первом годе президентства

На вопрос, перестал ли Ринкевич считаться бывшим политиком "Нового Единства" политолог подчеркнула, что те, кто голосует за "Новое Единство", по-прежнему ассоциируют президента с этой партией, поскольку это одно из доказательств силы партии, что кандидат, выдвинутый "Новым Единством", занимает этот пост.

По ее мнению, совершенно логично, что электорат "Нового Единства" высоко ценит Ринкевича, но работу президента также высоко ценит электорат "Объединенного списка" и Национального объединения.

Это показывает, что в данном случае нет никакой связи между предыдущей партийной принадлежностью президента и отношением людей к нему как к президенту, признала политолог.

Она считает, что Ринкевичу удалось дистанцироваться от "Нового Единства" и провести границы. Она добавила, что у каждого человека есть политические убеждения. Президент неоднократно заявлял, что он центристски ориентирован, поэтому у любого оппонента нет оснований ожидать, что президент Латвии начнет критиковать центристские идеи и станет резко левым в своих взглядах.