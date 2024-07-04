В Латвии запрещен доступ к сайту, который связан с Медведчуком

Как отмечают в NEPLP, санкции, введенные в связи с развязанной Россией войной против Украины, расширены.

Теперь они касаются и бывшего украинского олигарха Виктора Медведчука и его соратника Артема Марчевского, которые близки к российскому диктатору Владимиру Путину.

Также санкции затронули и сайт Voice of Europe, который связывают с Медведчуком и Марчевским.

NEPLP установил, что сайт voiceofeurope.com доступен и в Латвии, и было решено запретить доступ к нему на время действия санкций ЕС.

"20 июня 2024 года NEPLP получил письмо от компетентного органа, в котором говорится, что сайт voiceofeurope.com распространяет контент, представляющий угрозу национальной безопасности Латвии, и что распространяемая информация содержит признаки агрессивной российской пропаганды, включая фейковые новости, пропаганду войны, разжигание национальной ненависти, а также поддержку российского военного вторжения в Украину", - обосновывает свое решение NEPLP.

Решение NEPLP можно обжаловать в течение месяца в суде.

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