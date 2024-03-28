Чехия ликвидировала крупный кремлевский пропагандистский ресурс

Группа использовала пражский новостной сайт Voice of Europe ("Голос Европы") для распространения информации, направленной на то, чтобы отговорить Европейский Союз (ЕС) от направления помощи Украине.

Чешская служба безопасности и разведки (BIS) обнаружила, что пророссийская сеть осуществляла деятельность, которая "серьезно повлияет на безопасность Чешской Республики и ЕС", сказал Фиала.

"Эта группа пыталась провести операции и действия на территории ЕС, которые направлены против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - заявил журналистам Фиала.

"Деятельность группы доходила и до Европейского парламента", - добавил он, но отказался раскрыть дополнительную информацию.

Власти Чехии ввели санкции против ряда причастных к этому делу, но сайт Voice of Europe продолжает публиковать статьи. В BIS заявили, что сеть финансируется Россией и действует на территории Чехии.

"Операция BIS показала, как Россия оказывает влияние на территории стран-членов ЕС и как она пытается влиять на политические процессы в наших странах", - говорится в сообщении BIS в соцсети Х.

Правительство Фиалы ввело санкции против Voice of Europe и двух связанных с ним прокремлевских украинских политиков - Виктора Медведчука и Артема Марчевского.

По информации газеты Denik N и журнала Der Spiegel, сайт публиковал призывы политиков прекратить помощь Украине.

Нескольким европейским политикам, за это платили суммы, в отдельных случаях покрывающие расходы на их предвыборную кампанию на предстоящих выборах в Европарламент, сообщает газета.

Выплаты получили политики из Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Нидерландов и Польши, сообщает Denik N со ссылкой на источник в МИД Чехии.

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