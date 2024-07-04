В 46 лет умер пианист и концертмейстер Мартиньш Зилбертс

Пианист сотрудничал с Латвийским национальным симфоническим оркестром (LNSO) и камерным оркестром Sinfonietta Rīga. Мартиньш Зилбертс был участником и основателем многих независимых проектов камерной музыки. Среди них следует отметить фортепианное трио LNSO, а также ансамбли Brokastis četratā, Undertango и другие, исполняющие музыку от классического до кроссоверного жанра.

В 2020 году Мартиньш Зилбертс был номинирован на высшую музыкальную награду страны - Большую музыкальную премию 2019 за выдающуюся работу в камерном ансамбле, а в 2018 году получил награду Фонда Латвийской национальной оперы за выдающиеся выступления в течение года.

Неотъемлемой частью деятельности пианиста было регулярное сотрудничество со многими певцами-солистами, среди них были Инга Кална, Лиене Кинча, Кристине Ополайс, Александр Антоненко, Эгилс Силиньш, Асмик Григорян, Ирен Теорин, Андреас Бауэр Канабас.

С 2008 года Зилбертс был главным солистом-концертмейстером Латвийской национальной оперы и балета.

Мартиньш Зилбертс был женат на виолончелистке LNSO Даце Залите-Зилберте.

Информация о прощании появится в ближайшее время.

Портал TVNET выражает глубочайшие соболезнования семье, родственникам, друзьям и коллегам Мартиньша Зилбертса.

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