Вождение в нетрезвом виде и насилие теперь будут наказываться строже

В четверг, 4 июля, вступают в силу поправки к Уголовному закону, которые существенно ужесточают наказание за управление транспортным средством под действием алкоголя или наркотического, психотропного, токсического или иного одурманивающего вещества, а также предусматривают уголовную ответственность за жестокость и насилие по отношению к близкому человеку. За такие уголовные преступления виновный будет наказан лишением свободы.
Ужесточена ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения
Поправки, вступающие в силу 4 июля, ужесточают наказания за преступления, предусмотренные статьями 262, 262.1 Уголовного закона.
Это означает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь, наркотики, психотропные, токсические или иные опьяняющие вещества,
а также оставление места дорожно-транспортного происшествия будут наказываться лишением свободы.
За жестокое и насильственное обращение с близким человеком -тюремное заключение
Теперь за жестокое или насильственное обращение с лицом, с которым насильник находится в первой или второй степени родства, или с супругом, бывшим супругом, если этому упомянутому лицу причинены физические или психические страдания,
можно будет наказывать лишением свободы на срок до трех лет, кратковременным лишением свободы или пробационным надзором.
Такое наказание можно будет применить и в случае, если применивший насилие человек состоит или состоял с потерпевшим в постоянных интимных отношениях или у них есть общее (неразделенное) хозяйство.
До сих пор подобные правонарушения рассматривались в административном порядке.
"Насилие в семье, причиняющее не только физические, но и психологические страдания, является важной проблемой. 1 мая в нашей стране вступила в силу Стамбульская конвенция, выступающая за предотвращение и борьбу с насилием в семье. Поправки к Уголовному закону являются одним из практических инструментов защиты населения нашей страны от насилия", - заявил Андрей Юдин, председатель юридической комиссии, отвечающей за продвижение принятых сегодня изменений в Сейме.
Кроме того, решено ужесточить наказание за ряд преступлений, связанных с насилием, в том числе за умышленное нанесение телесных повреждений, угрозы совершения убийства или нанесения тяжкого телесного повреждения, если были основания опасаться, что эти угрозы могут быть исполнены; за преследование, незаконное лишение свободы, похищение и др. Установлено, что за это больше нельзя будет применять наказание в виде общественных работ или штрафа.
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