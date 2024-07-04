Вождение в нетрезвом виде и насилие теперь будут наказываться строже

"Насилие в семье, причиняющее не только физические, но и психологические страдания, является важной проблемой. 1 мая в нашей стране вступила в силу Стамбульская конвенция, выступающая за предотвращение и борьбу с насилием в семье. Поправки к Уголовному закону являются одним из практических инструментов защиты населения нашей страны от насилия", - заявил Андрей Юдин, председатель юридической комиссии, отвечающей за продвижение принятых сегодня изменений в Сейме.

Кроме того, решено ужесточить наказание за ряд преступлений, связанных с насилием, в том числе за умышленное нанесение телесных повреждений, угрозы совершения убийства или нанесения тяжкого телесного повреждения, если были основания опасаться, что эти угрозы могут быть исполнены; за преследование, незаконное лишение свободы, похищение и др. Установлено, что за это больше нельзя будет применять наказание в виде общественных работ или штрафа.