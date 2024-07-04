Фото "Наше будущее рядом с вами": Светлана Тихановская посетила Даугавпилс

4 июля в Даугавпилс с визитом впервые приезжала Светлана Тихановская. Тихановская посетила Даугавпилсский университет, а также открыла выставку белорусской художницы Ольги Якубовской "25 шагов к Свободе", пишет даугавпилсский портал "Чайка".
Светлана Тихановская - кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года. По мнению западных и европейских аналитиков, а также ее сторонников как из Беларуси, так и из других стран, Тихановская победила на выборах. Так, например, Сейм Литвы в августе 2020 года признал ее законно избранным президентом Республики Беларусь и призвал к этому другие страны.
Однако по "официальным результатам" Тихановская набрала всего 10%. После "выборов" она вынуждена была уехать из родной страны и сейчас живет и продолжает бороться за независимость Беларуси из Вильнюса. Светлана - национальный лидер демократических сил Беларуси, глава Объединенного переходного кабинета Беларуси.
Предоставляя Тихановской слово на открытии выставки, ведущий мероприятия Виктор Андрушкевич, сказал, что он дает слово настоящему президенту Беларуси.
"Я думал, как мне представить Светлану. И спросил об этом у одной из присутствующих здесь девушек. Она сказала, что хочет увидеть здесь настоящего президента Беларуси и приведет сюда своих родителей и дедушку".
Открывая выставку, Светлана Тихановская сказала, что очень рада быть "в легендарном Даугавпилсе, одном из традиционных центров белорусской жизни в Латвии". Она напомнила, что в Даугавпилсе, в начале 1920-х годов была открыта Двинская государственная белорусская гимназия, говорила об исторических, культурных и экономических связях жителей Даугавпилса и Беларуси и о том, что после 2020 года Латвия стала домом для белорусов, бежавших из родной страны от репрессий режима Лукашенко.
"Мы благодарны латвийскому народу за постоянную поддержку нашей борьбы за установление законности и демократии в нашей стране", - сказала Светлана.
Она отметила, что диктатор Лукашенко не только отравляет жизнь белорусов в их стране, но и искажает представление о них во всем мире.
"Многие сейчас воспринимают белорусов через призму нападения России на Украину, через войну, в которой Лукашенко стал со-агрессором. Поэтому тем более важно сейчас понимать, что белорусы - это не режим, они доказали это в 20-м году. Многие заплатили за это своей свободой, многие белорусы гибнут на войне в Украине, помогая украинцам. На самом деле и у белорусов, и у латышей, и у украинцев один враг - это имперские амбиции России".
Говоря о выставке, Светлана Тихановская отметила, что творчество белорусской художницы Ольги Якубовской направлено на то, чтобы показать, какие белорусы на самом деле - светлые, но готовые отчаянно бороться за свою свободу и свободу своей страны.
Герои этой серии работ Ольги Якубовской - коты. Но практически за каждым образом стоит реальный человек. Например, картина под названием "9 августа 2020 года", на которой безошибочно узнаются белоруски, ставшие лидерами антирежимного движения в Беларуси - Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало.
"Лукашенковский режим окрестил этих котиков экстремистами. И сегодня вы сами можете познакомиться с этими образами. Любовь, солидарность и вера белорусов в себя - это то, чего не сможет победить никакой режим".
На открытие выставки в Даугавпилсе приехал посол Латвии в Беларуси (сейчас работает в Риге) Эйнар Семанис, а также представители Ассоциации белорусов Латвии "Суполка". Присутствовали на мероприятии беженцы из Беларуси, живущие сейчас в Латвии, а также даугавпилсские активисты и представители общественности. Руководства думы, депутатов, работников самоуправления Даугавпилса на мероприятии не было.
"После распада Советского союза Латвии удалось вернуться в семью европейских народов. Мы, белорусы, застряли на этом пути. Но я верю, что наше будущее рядом с вами в Европейском союзе. И прошу вас быть рядом с нами.
Это очень тяжело, но я верю, что вместе мы обязательно победим. Большое спасибо Латвии, да здравствует Беларусь!" - сказала в заключении Светлана Тихановская.
После открытия выставки Светлана поучаствовала в фотосессии с присутствующими и ответила на вопросы журналистов. Затем делегация Светланы Тихановской отправилась в Ригу, откуда поедет в Цесис на Разговорный фестиваль LAMPA.
Выставка "25 шагов к Свободе" будет работать до 31 июля в помещении культурного пространства New East в Даугавпилсе (ул. 18 Новембра, 41а).
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