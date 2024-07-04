Фото "Наше будущее рядом с вами": Светлана Тихановская посетила Даугавпилс

"Мы благодарны латвийскому народу за постоянную поддержку нашей борьбы за установление законности и демократии в нашей стране", - сказала Светлана.

Она отметила, что диктатор Лукашенко не только отравляет жизнь белорусов в их стране, но и искажает представление о них во всем мире.

"Многие сейчас воспринимают белорусов через призму нападения России на Украину, через войну, в которой Лукашенко стал со-агрессором. Поэтому тем более важно сейчас понимать, что белорусы - это не режим, они доказали это в 20-м году. Многие заплатили за это своей свободой, многие белорусы гибнут на войне в Украине, помогая украинцам. На самом деле и у белорусов, и у латышей, и у украинцев один враг - это имперские амбиции России".

Говоря о выставке, Светлана Тихановская отметила, что творчество белорусской художницы Ольги Якубовской направлено на то, чтобы показать, какие белорусы на самом деле - светлые, но готовые отчаянно бороться за свою свободу и свободу своей страны.

Герои этой серии работ Ольги Якубовской - коты. Но практически за каждым образом стоит реальный человек. Например, картина под названием "9 августа 2020 года", на которой безошибочно узнаются белоруски, ставшие лидерами антирежимного движения в Беларуси - Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало.

Картина Ольги Якубовской на выставке в Даугавпилсе. Котики, изображенные на ней - Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало. 4 июля 2024 года. Фото: Ирина Маскаленко