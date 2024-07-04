CSDD против изобретателя: ассоциация прокомментировала скандальное разбирательство

Ассоциация заявляет, что в июне Скурулс был осужден за обнаруженную им уязвимость в системах CSDD. Член ассоциации и исследователь безопасности Нил Путниньш, работающий в структурах НАТО, отмечает, что открытие Скурулса согласно стандартам Open Web Application Security Project (OWASP) классифицируется как дефектный контроль доступа, а определение OWASP 2021 года предусматривает, что это наиболее серьезный риск безопасности веб-приложений.

"В этом случае легко доказать, (...), что существовала возможность получить доступ к любой учетной записи и внести изменения, включая перерегистрацию автомобиля на имя другого владельца. Это означает, что эта уязвимость потенциально угрожает всем латвийским автовладельцам и водителям", - добавил Путниньш.

Ассоциация считает, что Скурулс был несправедливо обвинен в вымогательстве 1000 евро, поскольку, принимая во внимание общедоступную информацию, он добросовестно указал на уязвимость и первым сообщил об этом. Только после того, как CSDD не смогла обнаружить уязвимость собственными силами, Скурулс запросил указанную сумму денег за техническое описание уязвимости, поскольку на ее обнаружение ушло много времени.