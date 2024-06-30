Видео CSDD против изобретателя: эксперты встревожены обвинительным приговором суда

Эксперты по компьютерной безопасности встревожены приговором суда, признавшего известного латвийского изобретателя Раймонда Скурулса виновным в вымогательстве, сообщает TV3.
Раймонд Скурулс обнаружил "дыру" в IT-системе Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), сообщил об этом и попросил заплатить 1000 евро за вклад в проверку системы, но это было расценено как вымогательство.
Есть опасения, что так называемые "хакеры" перестанут сообщать о своих открытиях, что может привести к еще большим рискам.
Латвийский орган по надзору за киберпространством cert.lv создал платформу для сообщений об уязвимостях - веб-сайт, на котором каждый может сообщить о "дырах" в IT-безопасности государственных учреждений.
Денег на это не платят, зато можно посмотреть список "хакеров", которые нашли больше всего уязвимостей.
Оказалось, что активнее всех о недостатках систем данных латвийских государственных органов рассказывают индийские студенты.
В частном бизнесе оплата за нахождение подобных уязвимостей не редкость. Вознаграждения варьируются от нескольких сотен до тысяч евро.
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Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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