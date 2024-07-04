Актер Андрис Булис объявил о разводе

"Итак... Подтверждаю уже распространившиеся слухи о том, что мой брак в данный момент официально расторгается! Более подробных комментариев НЕ БУДЕТ!!!", - написал актер в соцсети.

Как известно, Андрис и Илзе Буле прожили в браке почти 20 лет. У них двое детей - сын Маркус и дочь Алисе.

Несколько лет назад, будучи женатым, Булис завязал роман с Лиене Кивичей (тогда Скулме). Четыре года назад он сказал в интервью журналу Una: "В основе всего было так много закономерностей на работе, в семье. Это было время, когда я был без работы, начал что-то придумывать - не играть в театре на сцене, а моделировать театр в жизни. Если у тебя что-то не получается, хочется винить других.

Тебя очень легко купить несколькими хорошими словами, похвалой", - вспоминает Булис начало своих отношений со Скулме.