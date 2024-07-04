Актер Андрис Булис объявил о разводе

Актер Андрис Булис в социальной сети Facebook объявил о своем разводе с женой и матерью его детей Илзе Буле.
"Итак... Подтверждаю уже распространившиеся слухи о том, что мой брак в данный момент официально расторгается! Более подробных комментариев НЕ БУДЕТ!!!", - написал актер в соцсети.
Как известно, Андрис и Илзе Буле прожили в браке почти 20 лет. У них двое детей - сын Маркус и дочь Алисе.
Несколько лет назад, будучи женатым, Булис завязал роман с Лиене Кивичей (тогда Скулме). Четыре года назад он сказал в интервью журналу Una: "В основе всего было так много закономерностей на работе, в семье. Это было время, когда я был без работы, начал что-то придумывать - не играть в театре на сцене, а моделировать театр в жизни. Если у тебя что-то не получается, хочется винить других.
Тебя очень легко купить несколькими хорошими словами, похвалой", - вспоминает Булис начало своих отношений со Скулме.
В свою очередь, в программе Pāļa bazars актер заявил, что "очень уважает свою жену, которая об этом не говорит", и что она тоже будет рада, если Булис также не будет говорить на эту тему.
Как сообщалось, в конце июня в возрасте 47 лет скончался предприниматель Аренс Скулме, бывший муж Лиене Кивичи и отец ее трех старших дочерей, сообщает Kas Jauns.
Лиене и Аренс были женаты на протяжении 10 лет и развелись в 2013 году. В их союзе родились три дочери, которые после развода жили с мамой.
После того как Лиене в 2018 году начала отношения с музыкантом Андрисом Кивичем, дочери предпочли жить со своим отцом и переехали в дом Аренса Скулме в Адажи.
Аренс создал новую семью и женился повторно.
Издание со ссылкой на друга и бизнес-партнера Аренса, который пожелал остаться анонимным, пишет, что его смерть была внезапной.
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