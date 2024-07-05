ВИДЕО Ударил ножом родственника и стрелял в полицию: достойный триллера сюжет в стороне Айзкраукле

Местные жители рассказывают, что между родственниками, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возникли разногласия, которые переросли в насилие, в результате чего один из них получил ножевое ранение.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, агрессивный мужчина открыл стрельбу в их сторону.

Жители Сецской волости рассказали, что мужчину сажают в тюрьму уже не в первый раз. "Он рассказал мне, что провел в тюрьме 13 лет. Тот, который ударил ножом", - рассказывает местный житель.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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