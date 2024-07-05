ВИДЕО В Кенгарагсе был задержан подозреваемый в педофилии. Комментарий полиции

Получив эту информацию, Государственная полиция немедленно начала расследование инцидента и приняла меры по поиску возможного виновника.

Полиция получила видеозапись с предполагаемым преступником, и изображения этого человека были распространены в средствах массовой информации с просьбой к жителям сообщить информацию о личности изображенного мужчины.

Благодаря неустанной работе и активным действиям жителей, предоставлявших информацию полиции, удалось установить личность предполагаемого сексуального насильника и выяснить его местонахождение.

В понедельник, 1 июля, его задержали в Риге. Задержанный - мужчина 2003 года рождения, который ранее уже привлекался к ответственности за сексуальные преступления, а также преступления против собственности.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело - за действия сексуального характера с целью удовлетворения полового влечения путем физического контакта с телом потерпевшего, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего или против его воли, с применением насилия, угроз, с использованием доверия, авторитета или иного воздействия на потерпевшего, если они совершены с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет с пробационным надзором на срок до пяти лет.

3 июля суд назначил подозреваемому меру пресечения.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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