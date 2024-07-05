ВИДЕО В Пурвциемcе водитель сбил велосипедиста. Он получил серьезные травмы

4 июля в Пурвциемсе автоводитель по невыясненным причинам сбил велосипедиста. Медики доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии, сообщает передача Degpunktā.
В четверг вскоре после 17:00 движение на улице Дзелзавас было частично остановлено из-за дорожно-транспортного происшествия.
Велосипедист получил серьезные травмы при столкновении с автомобилем.
"Я ехал на велосипеде, переезжал ту же дорогу. Я посмотрел, что первая машина затормозила. Я увидел, что была еще одна машина, но она не собиралась тормозить. За мной был еще один человек - потерпевший. Я проехал вперед и увидел, что человек исчез. Я смотрю, что все, полетел. (...) Нога у него была вся в клочья", - рассказал очевидец происшествия.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
В четверг, 4 июля, в Латвии было зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Трое из пострадавших были велосипедистами, трое - водителями электросамокатов, двое - пешеходами.
Вчера за вождение в нетрезвом состоянии были задержаны шесть водителей, начато шесть уголовных процессов.
Выписано 193 штрафа за превышение скорости, всего составлено 394 протокола о нарушениях правил дорожного движения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!