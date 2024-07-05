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ВИДЕО В Пурвциемcе водитель сбил велосипедиста. Он получил серьезные травмы

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: ivona.bigmir.net/Shutterstock

4 июля в Пурвциемсе автоводитель по невыясненным причинам сбил велосипедиста. Медики доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии, сообщает передача Degpunktā.

В четверг вскоре после 17:00 движение на улице Дзелзавас было частично остановлено из-за дорожно-транспортного происшествия.

Велосипедист получил серьезные травмы при столкновении с автомобилем.

"Я ехал на велосипеде, переезжал ту же дорогу. Я посмотрел, что первая машина затормозила. Я увидел, что была еще одна машина, но она не собиралась тормозить. За мной был еще один человек - потерпевший. Я проехал вперед и увидел, что человек исчез. Я смотрю, что все, полетел. (...) Нога у него была вся в клочья", - рассказал очевидец происшествия.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

В четверг, 4 июля, в Латвии было зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Трое из пострадавших были велосипедистами, трое - водителями электросамокатов, двое - пешеходами.

Вчера за вождение в нетрезвом состоянии были задержаны шесть водителей, начато шесть уголовных процессов.

Выписано 193 штрафа за превышение скорости, всего составлено 394 протокола о нарушениях правил дорожного движения.

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