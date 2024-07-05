ВИДЕО В Пурвциемcе водитель сбил велосипедиста. Он получил серьезные травмы

"Я ехал на велосипеде, переезжал ту же дорогу. Я посмотрел, что первая машина затормозила. Я увидел, что была еще одна машина, но она не собиралась тормозить. За мной был еще один человек - потерпевший. Я проехал вперед и увидел, что человек исчез. Я смотрю, что все, полетел. (...) Нога у него была вся в клочья", - рассказал очевидец происшествия.