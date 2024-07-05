Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и Приморско-Ахтарск: погиб ребенок

Ранее он заявил, что обломки сбитых дронов упали на трехэтажный многоквартирный дом, в результате атаки пострадали шесть человек, среди них двое детей.

"Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Идут ремонтно-восстановительные работы", - написал Кондратьев.

Приморско-Ахтарск расположен на берегу Азовского моря. По данным ВСУ, российские войска регулярно запускают из Приморска-Ахтарска беспилотники в направлении Украины.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ПВО отражает атаку "нескольких воздушных целей" в Ростове-на-Дону.

Местные пропагандистские каналы РФ писали, что дроны видели возле ТЭЦ-2 в Ростове и что в этой местности возникли пожары. Изначально их было три, но сейчас остается один.

Министерство обороны РФ утверждает, что в ночь на 5 июля дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Краснодарским краем, сбили или подавили 10 дронов над Ростовской областью. Кроме того, российские военные утверждают, что ПВО сбили 26 дронов над территорией аннексированной Запорожской области.

Министерство обороны РФ регулярно атакует Украину беспилотниками и обвиняет ВСУ в атаках на российские города. В ночь на 5 июля, как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, российские войска атаковали Украину 32 беспилотниками "Шахед", запущенными из Курска и Приморско-Ахтарска. Утверждается, что украинские ПВО сбили все 32 дрона в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. В Киевской области, по данным властей, в результате атаки повреждены шесть частных домов и один автомобиль, никто не пострадал. О последствиях атаки в других регионах не сообщается.

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