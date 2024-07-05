Министр: Россию нужно сдерживать на ее территории

Она подчеркнула, что мы все знаем, и в значительной степени разведывательные службы союзников уже согласились с этим, что принципом внутренней архитектуры России в настоящее время является война. "Экономика, политика, СМИ, частный сектор - все работают на военную машину", - сказала она.

Необходимо принять решение о том, как использовать все инструменты для сдерживания России на ее территории, подчеркнула министр.

Говоря о санкциях против России, она отметила, что страны должны работать над полным выполнением существующего пакета санкций.

Комментируя санкции против Беларуси, министр сказала, что этот пакет санкций во многом совпадает с санкциями в отношении России и он ограничит перемещение санкционных товаров через границу с Беларусью.

В то же время министр считает, что следующим приоритетом должно стать введение санкций в отношении новых судов. Она напомнила, что в настоящее время санкции введены в отношении 26 судов, но государства располагают информацией и о других судах, в отношении которых должны быть введены санкции.

Браже также предполагает, что в санкционных списках могут появиться новые имена людей и названия компаний.

Министерство иностранных дел готово не только представить такие списки, но и лоббировать их, чтобы убедить страны, которые, возможно, не располагают таким объемом информации, подчеркнула министр.

Как сообщалось, в Вашингтоне с 9 по 11 июля состоится саммит НАТО.

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