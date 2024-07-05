НВС: в этом году вырос интерес к службе в Земессардзе

В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш отметил "огромный интерес" к недавно объявленной подаче заявок на базовую военную подготовку для резервистов. В этом году интерес к службе в Земессардзе больше, чем в 2023 году.

Калниньш напомнил, что Латвия также готовится принять все большее количество войск партнеров по НАТО, и самой большой проблемой является создание инфраструктуры.

Командующий НВС подчеркнул, что Канада также инвестирует несколько сотен миллионов евро, чтобы обеспечить комфортное пребывание своих солдат в Латвии.

Он ожидает от саммита НАТО на следующей неделе конкретных решений и новых целей, которые обеспечат рост военного потенциала НАТО. На саммите также должны быть приняты решения о поддержке НАТО Украины.

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