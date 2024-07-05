"Подозрение на вирус". В Литве во время Праздника песни в больницы доставили 17 детей

Эту информацию порталу подтвердили в Вильнюсской университетской больнице. В отделение неотложной помощи Детской клинической университетской больницы поступило больше обычного количества пациентов с рвотой и другими симптомами инфекций желудочно-кишечного тракта.

"В ночь с 4 на 5 июля 2024 года 17 пациентов, присутствовавших на Празднике песни, были госпитализированы в детское отделение неотложной помощи с жалобами на боли в животе, диарею и рвоту.

По имеющейся информации, дети являются представителями разных коллективов. Состояние больных не серьезное и не опасное для жизни. Значительного увеличения количества пациентов во взрослом отделении неотложной помощи после выходных не наблюдается.

Хотим отметить, что эта ситуация существенно не отличается от других масштабных мероприятий, во время которых люди заболевали.

Больница тесно сотрудничает с Национальным центром общественного здоровья, внимательно следит за ситуацией и готова к возможному увеличению числа пациентов в эти дни", - написали в больнице.

Директор Праздника песни Саулюс Ляуса рассказал порталу, что у него нет информации о том, что танцоры заразились каким-либо вирусом.

"В пятницу два концерта - в 13:00 и 21:00. Не знаю, как будет. Никаких рекомендаций мы не получили - ни от организаторов, ни от врачей скорой помощи, дежуривших на стадионе. Однако они посоветовали тем, кто "нездоров", давать кока-колу", - рассказала мать, разрешившая сегодня двум своим сыновьям танцевать на Празднике песни на стадионе.

Столетний Праздник песни начнется в субботу, 6 июля, в литовском городе Каунас. Его программа включает в себя в общей сложности 14 различных мероприятий в Каунасе и столице Вильнюсе в течение недели.

В субботу в Вильнюсе пройдут заключительные мероприятия юбилейного Праздника песни: шествие от Кафедральной площади Вильнюса до парка Вингис и концерт Дня песни "Чтобы пуща зеленела". На эстраде парка, построенной специально для Дня песни, выступят 12 тыс. исполнителей.

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