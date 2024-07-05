Пт, 5.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Ринкевич о своих соцсетях: "Многие говорили, что часто публикую кошек и собак"

Sejas.lv rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja

В интервью журналу Ir президент Эдгар Ринкевич рассказал, что он по-прежнему управляет своими социальными сетями, но его часто критикуют за публикуемый там контент.

Когда Ринкевич был избран президентом, он заявил, что никому не отдаст свой аккаунт Х (Twitter). "Не отдал! Вот поэтому и все эти ошибки. (Смеется.) Мои личные социальные сети только под моим контролем. Гражданин слева (указывает на советника по прессе Мартиньша Дрегериса) иногда безумно злится, ему хочется уничтожить все мои аккаунты и запретить мне вообще подавать сигнал.

Единственное, что меня рассмешило, это то, что многие говорили, что я завел много кошек и собак. Наверное, забыли - когда я не был президентом, я тоже публиковал лебедей и все остальное", - сказал Ринкевич.

Он продолжает: "Иногда это просто весело, как если бы Флора была моим главным советчиком. Но эта собака ужасно веселая, сразу создает совершенно другую атмосферу. Она была бы идеальным пресс-секретарем - когда она видит журналистов с телекамерами, она начинает лаять".

Как известно, в июне исполнился год со дня пребывания Ринкевича на посту президента.

Больше читайте в номере журнала Ir от 4 июля!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх