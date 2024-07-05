Ринкевич о своих соцсетях: "Многие говорили, что часто публикую кошек и собак"

Когда Ринкевич был избран президентом, он заявил, что никому не отдаст свой аккаунт Х (Twitter). "Не отдал! Вот поэтому и все эти ошибки. (Смеется.) Мои личные социальные сети только под моим контролем. Гражданин слева (указывает на советника по прессе Мартиньша Дрегериса) иногда безумно злится, ему хочется уничтожить все мои аккаунты и запретить мне вообще подавать сигнал.

Единственное, что меня рассмешило, это то, что многие говорили, что я завел много кошек и собак. Наверное, забыли - когда я не был президентом, я тоже публиковал лебедей и все остальное", - сказал Ринкевич.

Он продолжает: "Иногда это просто весело, как если бы Флора была моим главным советчиком. Но эта собака ужасно веселая, сразу создает совершенно другую атмосферу. Она была бы идеальным пресс-секретарем - когда она видит журналистов с телекамерами, она начинает лаять".

Как известно, в июне исполнился год со дня пребывания Ринкевича на посту президента.

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