Виктор Орбан приехал в Москву и встретился с Путиным

Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши рассказал, что венгерский премьер встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря, Орбан прибыл в Москву "в рамках своей миротворческой миссии".

В Кремле ожидаются переговоры Путина и Орбана, среди тем - Украина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне о возможном визите Орбана в Россию сообщали "Радио Свобода" и журналист расследовательского медиа VSquare Сабольч Паньи, которые сослались на источники.

Виктор Орбан - второй лидер страны Евросоюза, приехавший в Москву после начала полномасштабной войны в Украине. В апреле 2022 года в Россию приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Виктор Орбан 2 июля впервые с начала войны в Украине посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня и начале мирных переговоров с Россией. В офисе президента Украины сообщили, что это невозможно "в отрыве" от саммитов мира, которые организует Украина.

Виктор Орбан - один из немногих западных лидеров, который после начала войны встречался с Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии неоднократно выступал за продолжение сотрудничества Евросоюза с Россией и критиковал то, что ЕС выделяет военную помощь Украине.

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